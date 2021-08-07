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Дальнее зарубежье 07.08.2021 13:44

Несколько десятков боевиков из Пакистана уничтожены на юге Афганистана - Минобороны

Не менее 30 пакистанских боевиков уничтожены в боях афганской армии с талибами в районе города Лашкаргах провинцииГильмендна юге страны, сообщает в субботу афганский телеканал Tolo со ссылкой на Министерство обороны Афганистана.

По данным оборонного ведомства, уничтоженные пакистанцы имели связи с индостанской ветвью "Аль-Каиды".

Накануне замначальника пресс-центра Министерства обороны Афганистана Фавад Аман сообщил, что наибольшие потери талибы понесли на окраине города Лашкаргах, где за прошедшие сутки убиты 94 экстремиста.

Он подтвердил, что среди убитых, кроме талибов, - боевики террористических организаций "Аль-Каида" и "Исламское государство".

Ранее командование афганской армии в Гильменде объявило о начале операции по зачистке от боевиков населенных пунктов на окраине города Лашкаргах.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]