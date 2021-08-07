Несколько десятков боевиков из Пакистана уничтожены на юге Афганистана - Минобороны

Не менее 30 пакистанских боевиков уничтожены в боях афганской армии с талибами в районе города Лашкаргах провинцииГильмендна юге страны, сообщает в субботу афганский телеканал Tolo со ссылкой на Министерство обороны Афганистана.

По данным оборонного ведомства, уничтоженные пакистанцы имели связи с индостанской ветвью "Аль-Каиды".

Накануне замначальника пресс-центра Министерства обороны Афганистана Фавад Аман сообщил, что наибольшие потери талибы понесли на окраине города Лашкаргах, где за прошедшие сутки убиты 94 экстремиста.

Он подтвердил, что среди убитых, кроме талибов, - боевики террористических организаций "Аль-Каида" и "Исламское государство".

Ранее командование афганской армии в Гильменде объявило о начале операции по зачистке от боевиков населенных пунктов на окраине города Лашкаргах.