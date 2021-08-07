Назначен новый посол Азербайджана в Иране

Президент Ильхам Алиев подписал в субботу распоряжения о назначении Али Фикрет оглу Ализаде на должность чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Иране и постоянного представителя при Организации экономического сотрудничества (ОЭС), говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Другим распоряжением Алиева с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Иране и постоянного представителя при ОЭС отозван Бунияд Самед оглу Гусейнов.

А.Салаева