Более половины граждан Германии привиты от коронавируса - Минздрав

Более половины граждан Германии (54,5%) прошли полную вакцинацию от коронавируса, сообщил в субботу в Twitterглава немецкого Минздрава Йенс Шпан.

"Более 45 миллионов человек в Германии уже полностью привились от коронавируса. Это соответствует 54,5%", - написал министр.

Всего хотя бы одну прививку получили 51,8 млн, или 62,3% граждан.