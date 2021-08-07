Маршал Дустум заявляет о поддержке афганской армии в противостоянии талибам

Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани и бывший вице-президент, лидер партии Национальное исламское движение Афганистана (НИДА) маршал Абдул-Рашид Дустум на встрече обсудили ситуацию с безопасностью в стране, особенно в северных провинциях, сообщила пресс-служба главы афганского государства.

"Мы поддерживаем афганские силы безопасности и обороны и защищаем наш народ и нашу землю. Пришло время совместно с силами безопасности и обороны улучшить ситуацию с безопасностью в стране, защитить ценности и противостоять врагу", - заявил Дустум, чьи слова цитирует пресс-служба президента Афганистана.

Отмечается, что встреча прошла в субботу во дворце Арг.

Дустум, который в июне-июле находился на лечении в Турции, вернулся на родину в начале августа. Его возвращение совпало по времени с началом штурма боевиками движения "Талибан" его малой родины, города Шеберганцентра провинции Джаузджанна северо-западе страны.

Накануне правительственным силам в Шебенрагне, которыми командует старший сын Дустума - Ёрмухаммад, удалось отразить очередной штурм талибов, сотни боевиков убиты. Но несмотря на большие потери, талибы стягивают в Джаузджан боевиков из соседних провинций, осада Шеберагана продолжается.