Столкновениями с полицией закончилось антиправительственное шествие в Бангкоке

Столкновения между полицией и участниками антиправительственного шествия произошли в субботу в Бангкоке, сообщает Bangkok Post.

По данным издания, участники шествия требовали отставки правительства, сокращения бюджета на содержание королевской семьи и Вооруженных сил и перераспределения этих средств на борьбу с коронавирусом, а также использования в Таиланде исключительно вакцин на базе матричной РНК.

Полицейским пришлось применить для разгона водометы, несколько участников акции задержаны.