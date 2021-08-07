В Лачинском районе Азербайджана начал работу хлебозавод, обеспечивающий хлебом воинские части

Руководство Министерства обороны Азербайджана осмотрело хлебопекарный цех, строящийся на территории Кяльбаджарского района, и поинтересовалось ходом строительства, говорится в сообщении оборонного ведомства.

"Главой Минобороны Закиром Гасановым были даны поручения для более качественного ведения строительных работ", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, министр обороны посетил хлебозавод на территории Лачинского района, который ежедневно обеспечивает хлебом личный состав всех воинских частей, дислоцированных на территории района. Деятельность хлебозавода, оснащенного современным оборудованием, полностью автоматизирована.

По словам главы Минобороны, работа по улучшению социально-бытовых условий личного состава азербайджанской армии будет продолжена.