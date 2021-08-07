Иран отрицает свою причастность к нападению на танкер

МИД Ирана в субботу отверг обвинения в недавнем нападении на танкер Mercer Street в Оманском заливе, прозвучавшие накануне от "группы семи".
"Мы решительно осуждаем беспочвенное заявление глав МИД "группы семи", в котором они выступили с безосновательными обвинениями в адрес Исламской республики Иран", - заявил глава иранского МИД Саид Хатибзаде.
По его словам, "для экспертов и тех, кто знает историю региона, не новость, что такие заговоры разрабатывает сионистский режим" (так в Иране называют власти Израиля).
Накануне министры иностранных дел стран "группы семи" осудили атаку на танкер Mercer Street в Оманском заливе, отметив, что все данные указывают на то, что за ней стоит Иран. "Мы осуждаем незаконную атаку на торговое судно у берегов Омана 29 июля", - отмечается в совместном заявлении.
"Это была преднамеренная и целенаправленная атака, которая является нарушением международного права", - указывается в нем.
Согласно заявлению, "все имеющиеся данные ясно указывают на Иран, нет оправданий для такой атаки". По словам глав МИД государств G7, действия Ирана "угрожают международному миру и безопасности".
На прошлой неделе японский танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению на севере Индийского океана. В результате погибли два члена экипажа - подданный Великобритании и гражданин Румынии.
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