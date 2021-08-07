Талибы сообщили об убийстве афганского пилота в пригороде Кабула

Пилот афганских ВВС Хамидулла Азими убит в субботу в пригороде Кабула в результате атаки боевиков движения "Талибан", сообщил пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

"Пилот вертолета Хамидулла Азими был убит в районе Базар Кала Чар Сук уезда Чахар Асяб в Кабуле сегодня утром. Он погиб в результате взрыва, а его автомобиль был уничтожен", - говорится в сообщении представителя талибов в Twitter.

Летчик был взорван в своей машине, куда подложили самодельное взрывное устройство.

Талибы в последнее время объявили "охоту на пилотов", потому что винят их в многочисленных жертвах в своих рядах. По имеющимся данным, это уже пятый летчик афганских ВВС, убитый боевиками за последние несколько недель.