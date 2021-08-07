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Дальнее зарубежье 07.08.2021 16:43

В граничащих с Таджикистаном афганских провинциях Бадахшан и Кундуз за сутки убиты более 90 талибов

Минувшей ночью вооруженные группы движения "Талибан" с четырех сторон штурмовали город Файзабад,центр провинции Бадахшан на северо-востоке страны, в результате ответных мер со стороны правительственных сил убиты 35 боевиков, в том числе несколько их командиров, еще 25 ранены, сообщили в пресс-центре 217 корпуса афганской национальной армии "Памир".

Кроме того, силы национальной обороны и безопасности отразили несколько атак талибов на уезд Каран ва Манджан в этой же провинции. Уезд известен наличием крупнейших в мире месторождений лазурита, за контроль над которым идет война.

"При отражении атак на уезд убиты 12 террористов, еще 8 ранены", - сообщает пресс-центр.

В соседней с Бадахшаном провинции Кундуз силы безопасности при поддержке авиации нанесли удар по позициям боевиков, убиты 47 талибов, в том числе один из их ключевых командиров Хакьяр, 39 боевиков ранены.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]