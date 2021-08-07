В граничащих с Таджикистаном афганских провинциях Бадахшан и Кундуз за сутки убиты более 90 талибов

Минувшей ночью вооруженные группы движения "Талибан" с четырех сторон штурмовали город Файзабад,центр провинции Бадахшан на северо-востоке страны, в результате ответных мер со стороны правительственных сил убиты 35 боевиков, в том числе несколько их командиров, еще 25 ранены, сообщили в пресс-центре 217 корпуса афганской национальной армии "Памир".

Кроме того, силы национальной обороны и безопасности отразили несколько атак талибов на уезд Каран ва Манджан в этой же провинции. Уезд известен наличием крупнейших в мире месторождений лазурита, за контроль над которым идет война.

"При отражении атак на уезд убиты 12 террористов, еще 8 ранены", - сообщает пресс-центр.

В соседней с Бадахшаном провинции Кундуз силы безопасности при поддержке авиации нанесли удар по позициям боевиков, убиты 47 талибов, в том числе один из их ключевых командиров Хакьяр, 39 боевиков ранены.