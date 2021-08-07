В Азербайджане вновь зафиксирован рост новых случаев COVID-19, за сутки скончались пять человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 289 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 350,605 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 242 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались пять человек. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 тыс. 56 человек.

От COVID-19 вылечились 334,667 тыс. человек (+409 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 10 тыс. 882 человека.

За сутки медики провели 12 тыс. 625 тестов на коронавирус против 10 тыс. 819 накануне.

Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 107,190 тыс. тестов на COVID-19.

А.Салаева