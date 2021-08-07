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Дальнее зарубежье 07.08.2021 17:25

Четвертую субботу подряд на улицы французских городов выходят противники "санитарных пропусков"

Четыре манифестации противников так называемых санитарных пропусков запланированы на субботу в Париже, ожидается, что в них примет участие до 10 тыс. человек, передает телеканал BFM TV.

Корреспондент газеты "Фигаро" в свою очередь сообщает, что на одной акции протеста в столице Франции нарастает напряженность. По его свидетельствам, произошли первые стычки с полицией.

Всего акции протеста намечены в 150 городах Франции. В частности, в Ницце на улицы вышли до 5 тыс. человек. Более тысячи участников собрали две манифестации в Лионе.

Протестующие французы намерены выйти на улицы также в Монпелье, Тулоне, Бордо и ряде других городов.

Протесты против "санитарных пропусков" проходят во Франции уже четвертую субботу подряд.

Противники данной меры считают, что власти нарушают основные права не прошедших вакцинацию граждан, ограничивая их передвижение. Во французской оппозиции считают, что правительству, как минимум, следовало повременить с новыми ограничениями.

На этой неделе Конституционный совет Франции одобрил законопроект о расширении зоны применения "санитарных пропусков", в том числе для посещения ресторанов и поездок на поездах и самолетах внутри страны. Этот законопроект, предусматривающий, в частности, обязательную вакцинацию сотрудников медицинских учреждений, ранее был одобрен обеими палатами французского парламента.

Именно Конституционный совет был последней инстанцией, у которой была реальная возможность помешать одобрению запланированных правительством мер.

Правительство Франции планирует, что закон вступит в силу с 9 августа. В этом случае - с 9 августа во Франции нужно будет предъявлять "санитарный пропуск", в частности, при посещении ресторанов, кафе, в транспорте (за исключением городского общественного транспорта). В этом документе должно быть указано, что человек либо вакцинирован от COVID-19, либо недавно сдал отрицательный тест на коронавирус.

В правительстве Франции убеждены, что расширение применения "санитарных паспортов" позволит эффективнее бороться против COVID-19.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]