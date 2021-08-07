ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на границе с Нахчываном – Минобороны

7 августа начиная с 14:20 вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Араздеян-Садарак Нахчыванской Автономной Республики, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

Погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

"Противник был подавлен ответным огнем. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - отмечается в пресс-релизе оборонного ведомства.

А.Салаева