Ливни помогли взять под контроль очаги возгорания в районе Антальи

Турецким пожарным и спасателям удалось взять под контроль природные пожары в районе курортного города Анталья, этому способствуют начавшиеся ливни, сообщают в субботу западные СМИ.

Ожидается, что проливные дожди продлятся в регионе как минимум до вечера субботы.

В то же время ситуация остается сложной в районе города Муглы на юго-западе страны. В трех предместьях этого города из-за природных пожаров объявлена эвакуация.

По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемерли, сейчас в пяти провинциях страны насчитывается 13 очагов возгорания.