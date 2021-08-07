Ливни помогли взять под контроль очаги возгорания в районе Антальи

Турецким пожарным и спасателям удалось взять под контроль природные пожары в районе курортного города Анталья, этому способствуют начавшиеся ливни, сообщают в субботу западные СМИ.
Ожидается, что проливные дожди продлятся в регионе как минимум до вечера субботы.
В то же время ситуация остается сложной в районе города Муглы на юго-западе страны. В трех предместьях этого города из-за природных пожаров объявлена эвакуация.
По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемерли, сейчас в пяти провинциях страны насчитывается 13 очагов возгорания.
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на границе с Нахчываном – Минобороны
В Лачинском районе Азербайджана начал работу хлебозавод, обеспечивающий хлебом воинские части
Турецкая верфь построит аварийно-спасательное судно ледового класса для Морспасслужбы
ТШО приостанавливает перевахтовку неключевого персонала на Тенгизе из-за COVID-19
Литовский оператор газовых сетей Amber Grid в I полугодии увеличил чистую прибыль в 1,7 раза
В Азербайджане более 22% населения полностью привито от коронавируса
В Азербайджане вновь зафиксирован рост новых случаев COVID-19, за сутки скончались пять человек
70-летняя руководительница мафиозного клана арестована в Неаполе
ГААД получит 2,2 млн манатов на строительство автодороги в Агстафинском районе
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Kредиты без комиссии и со скидкой 2% на дни рождения
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по продлению лицензий на ПО «Rapid7 Insight VM»
Лица AccessBank: Бахтияр Бахтияров, руководитель Наримановского филиала банка: «Люди становятся более продуктивными и творческими, когда они занимаются любимым делом.»
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог