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Дальнее зарубежье 07.08.2021 18:55

В Кабуле приветствовали созыв Совбеза ООН по Афганистану

Министр иностранных дел Афганистана Мухаммад Ханиф Атмар приветствовал созыв Совбеза ООН по Афганистану.

"Мы приветствуем своевременный созыв Совета безопасности ООН для осуждения насилия и выражения нашей глубокой озабоченности разворачивающейся катастрофой из-за массовых убийств, внесудебных казней, массовых перемещений и нарушений прав человека со стороны талибов", - написал Атмар в субботу в Twitter.

"Мы ценим призывы к прекращению насилия, защите жизни гражданского населения, предотвращению нарушений прав человека, выполнению резолюции 2513 СБ ООН и судебному преследованию лиц, виновных в военных преступлениях. Мы поддерживаем взгляды Совета Безопасности ООН на необходимость мирного урегулирования", - говорится в заявлении.

Глава МИД подчеркнул, что Афганистан не должен становиться убежищем для террористов.

"Для этого необходимо заставить "Талибан" разорвать связи с иностранными террористами и выполнить свои обязательства в соответствии с Дохинским соглашением, резолюцией 2513 СБ ООН и расширенным консенсусом Тройки и сердца Азии", - отметил он.

"Мы с нетерпением ждем скорой экстренной сессии СБ ООН. Мы также повторяем наш призыв к проведению специальной сессии Совета по правам человека и развертыванию миссии по установлению фактов и специальных докладчиков в Афганистане для расследования и помощи в предотвращении нападений талибов на города и нарушений прав человека", - заявил глава внешнеполитического ведомства Афганистана.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]