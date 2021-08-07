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СНГ 07.08.2021 21:00

Запланировано создание Совета промышленников и предпринимателей стран Центральной Азии

Президенты стран Центральной Азии заявили о необходимости создания пятистороннего Совета промышленников и предпринимателей стран Центральной Азии, говорится в совместном заявлении по итогам Консультативной встречи глав государств ЦА, прошедшей в пятницу в Национальной туристической зоне "Аваза" Балканского велаята, сообщает "Бизнес-Туркменистан".

Согласно заявлению, новый Совет будет создан в целях придания взаимному сотрудничеству в торгово-экономическом, энергетическом, транспортно-логистическом и инновационном направлениях целенаправленного и системного характера.

В целях совместного развития финансовой системы и привлечения инвестиций в регион, главы пяти государств согласились использовать площадку Международного финансового центра "Астана"в качестве экономической платформы, связывающей страны региона Центральной Азии, а также с иностранными инвесторами.

Кроме того, президенты поддержали инициативу узбекской стороны о создании Регионального центра развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, под эгидой ООН. Так, стороны намерены увеличить объемы взаимной торговли посредством создания региональных цепочек добавленной стоимости и совместных промышленных кластеров, повышения сотрудничества в продвижении цифровой экономики.

Главы государств Центральной Азии также договорились приложить усилия по совместному развитию международных коридоров "Север-Юг"и "Восток-Запад".

В заявлении также говорится, что президенты намерены активизировать работы по расширению сотрудничества между деловыми кругами и регионами государств Центральной Азии с целью увеличения взаимной торговли, реализации совместных экономических проектов, включая развитие торгово-производственных площадок на приграничных территориях, а также сети оптово-распределительных центров.

Стороны отметили важность наращивания взаимного товарооборота и необходимость дальнейшей выработки общих взаимовыгодных подходов к эффективному решению задачи по упрощению процедур торговли в регионе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]