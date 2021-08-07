Запланировано создание Совета промышленников и предпринимателей стран Центральной Азии

Президенты стран Центральной Азии заявили о необходимости создания пятистороннего Совета промышленников и предпринимателей стран Центральной Азии, говорится в совместном заявлении по итогам Консультативной встречи глав государств ЦА, прошедшей в пятницу в Национальной туристической зоне "Аваза" Балканского велаята, сообщает "Бизнес-Туркменистан".
Согласно заявлению, новый Совет будет создан в целях придания взаимному сотрудничеству в торгово-экономическом, энергетическом, транспортно-логистическом и инновационном направлениях целенаправленного и системного характера.
В целях совместного развития финансовой системы и привлечения инвестиций в регион, главы пяти государств согласились использовать площадку Международного финансового центра "Астана"в качестве экономической платформы, связывающей страны региона Центральной Азии, а также с иностранными инвесторами.
Кроме того, президенты поддержали инициативу узбекской стороны о создании Регионального центра развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, под эгидой ООН. Так, стороны намерены увеличить объемы взаимной торговли посредством создания региональных цепочек добавленной стоимости и совместных промышленных кластеров, повышения сотрудничества в продвижении цифровой экономики.
Главы государств Центральной Азии также договорились приложить усилия по совместному развитию международных коридоров "Север-Юг"и "Восток-Запад".
В заявлении также говорится, что президенты намерены активизировать работы по расширению сотрудничества между деловыми кругами и регионами государств Центральной Азии с целью увеличения взаимной торговли, реализации совместных экономических проектов, включая развитие торгово-производственных площадок на приграничных территориях, а также сети оптово-распределительных центров.
Стороны отметили важность наращивания взаимного товарооборота и необходимость дальнейшей выработки общих взаимовыгодных подходов к эффективному решению задачи по упрощению процедур торговли в регионе.
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