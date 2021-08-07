Залповый выброс нефти произошел при заправке танкера под Новороссийском

Около 200 квадратных метров акватории Черного моря загрязнено после залпового выброса нефти при заправке танкера под Новороссийском, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Инцидент произошел в субботу на причале ЗАО "Каспийский трубопроводный консорциум -Р" в поселке Южная Озереевка под Новороссийском. В это время нефтью заправлялся танкер "Minerva Symphony". Площадь загрязнения - около 200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время на месте розлива выставлены боновые заграждения.
"Интерфакс" на данный момент не располагает официальным подтверждением данной информации, представитель КТК был недоступен для комментариев.
Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. В 2018 году компания закончила реализацию проекта расширения, которая позволила увеличить мощность трубопровода до 67 млн тонн нефти в год. В настоящее время ведется работа по увеличению мощности до 72,5 млн тонн.
КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Но у казахстанских производителей есть и альтернативные маршруты: транзитом через Россию по нефтепроводу Атырау-Самара, в Китай - по нефтепроводу Атасу-Алашанькоу.
Акционеры КТК: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%; Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.
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