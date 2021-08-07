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Дальнее зарубежье 07.08.2021 23:51

Эстония усиливает контроль на границе в связи с миграционным кризисом в Литве и событиями в Латвии

Департамент полиции и погранохраны Эстонии усилил пограничный контроль в районе эстонско-латвийской границы и в портах, чтобы предупредить незаконные пересечения границы в случае, если вырастет миграционное давление в направлении Эстонии.

"Учитывая, что течение последних суток при незаконном пересечении белорусско-латвийской границы пограничники задержали 28 человек, мы усилили контроль в приграничных регионах Эстонии. Но на данный момент миграционного давления на Эстонию все же нет", - сказал в субботу министр внутренних дел Кристиан Яани (Kristian Jaani) порталу телерадиовещания ERR.

Подполковник полиции отдела пограничной охраны Департамента полиции и погранохраны Иво Утсар (Ivo Utsar) сказал, что, оценив происходящее в Латвии, было принято решение еще больше усилить пограничный контроль.

"Основной фокус Департамента полиции и погранохраны - на внутренних границах, но выборочные проверки патрули будут делать по всей Эстонии. Основательные проверки будут проводиться в портах, так как мы не можем исключaть, что незаконно мигрирующие люди постараются найти через Эстонию путь в Северную Европу. Также мы направили дополнительные патрули в район эстонско-латвийской границы. Для передвигающихся в приграничных районах людей это означает, что полицейские будут чаще обычного проверять документы и автомобили, автобусы, грузовики и другой транспорт", - рассказал Утсар.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ГРАНИЦА, КОНТРОЛЬ, УСИЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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