В поезде Токио 10 человек пострадали в результате нападения ножом

Десять человек пострадали, двоих госпитализировали в тяжелом состоянии после нападения вооруженного ножом мужчины на пассажиров поезда в Токио, передает агентство Kyodo.

36-летний злоумышленник по имени Цушима Юсуке сорвал стоп-кран и покинул состав и убежал по путям.

Инцидент произошел в районе Сэтагая, где курсируют составы частной компании Odakyu Electric Railway.

Движение на этой железнодорожной ветке было на время приостановлено.

В полиции Юсуке сообщил, что «хотел убить женщину, которая казалась ему счастливой на протяжении шести лет».

При этом он признался, что в вагоне негде было укрыться и он бы готов убить больше людей.