Самолет рухнул на нежилой дом в США, есть жертвы

В США в городе Виктория (штат Миннесота) одномоторный самолет Mooney M20 врезался в нежилой дом, в результате есть жертвы, сообщили местные СМИ.

Инцидент произошел в ночь на субботу. Сообщается о нескольких погибших, однако об их точном числе пока не говорится.

Авиационные власти США начали расследование причин и обстоятельств инцидента.