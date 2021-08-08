В азербайджанской армии проходят церемонии принятия военной присяги

8 августа в частях и подразделениях азербайджанской армии проходят церемонии принятия новобранцами военной присяги, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

С учетом требований правил особого карантинного режима созданы условия для освещения церемонии принятия военной присяги, социально-бытовых условий новобранцев, записи интервью с военнослужащими и общения новобранцев с семьями в онлайн-формате, отмечают в оборонном ведомстве.