Президенты Туркменистана И Турции Гурбангулы Бердымухамедов и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в четверг обсудили подготовку к предстоящему саммиту глав Туркменистана, Азербайджана и Турции, сообщает "Бизнес-Туркменистан" со ссылкой на официальные туркменские СМИ.

В ходе разговора президент Турции предложил перенести проведение запланированного на август текущего года трехстороннего саммита "Туркменистан-Азербайджан-Турция" на более поздние сроки в связи со сложившейся в настоящее время в Турции сложной обстановкой, связанной с масштабными лесными пожарами в отдельных регионах страны, приведшими к многочисленным человеческим жертвам и разрушениям. Гурбангулы Бердымухамедов с пониманием воспринял предложение президента Турции.