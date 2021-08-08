На Украине за сутки зафиксировано почти 620 новых случаев COVID-19

На Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 619 новых случаев COVID-19, выздоровели 235 человек, 10 скончались, сообщила пресс-служба Минздрава Украины.

"За сутки 7 августа 2021 в Украине зафиксировано 619 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 45, медработников - 11). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 561 человек, летальных случаев - 10, выздоровели - 235 человек", - сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 7 августа сообщалось о 1 054 новых случаях, 6 августа - о 1 081 новом случае, 5 августа - о 1 052, 4 августа - о 984, 3 августа - о 827, 2 августа - о 265, 1 августа - о 484, 31 июля - о 916.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 млн 259 тыс. 151 человек, выздоровели 2 млн 190 тыс. 921 человек, летальных случаев - 53 тыс. 95.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Херсонской (101), Днепропетровской (72) областях, Киеве (53), Одесской (50) и Харьковской (38) областях.