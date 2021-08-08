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Оборона 08.08.2021 10:22

Глава Минобороны Азербайджана посетил воинские части в Кельбаджарском и Лачинском районах

Руководство Министерства обороны Азербайджана осмотрело капитально отремонтированные воинские части, дислоцированные на территории Кельбаджарского и Лачинского районов, говорится в сообщении министерства.

Глава Минобороны Закир Гасанов проверил уровень боеготовности танковых подразделений и поинтересовался созданными здесь условиями для военнослужащих. Министру было доложено, что в воинских частях созданы все необходимые условия для службы – они оснащены современным оборудованием, мебелью и инвентарем. В целях улучшения условий службы личного состава сданы в эксплуатацию оружейные комнаты, казармы, столовые, кухни, медпункты, продовольственные и вещевые склады, банно-санитарные узлы. С целью бесперебойного электроснабжения территории установлены генераторы.

Министр обороны провел встречу с личным составом и вновь довел до внимания военнослужащих историческую значимость победы, одержанной в Отечественной войне. Также Гасанов дал поручения по дальнейшему улучшению социально-бытовых условий военнослужащих.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]