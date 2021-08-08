Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации за сутки 572 талибов

За сутки в боестолкновениях с правительственными силами в Афганистане убиты 572 боевика движения "Талибан", сообщил в воскресенье утром заместитель начальника пресс-центра Министерства обороны Фавад Аман. По его словам, еще 309 боевиков ранены.

Ожесточенные бои шли в провинциях Нангархар, Лагман, Газни, Пактия, Пактика, Кандагар, Урузган, Герат, Фарах, Джаузджан, Сари-Пуль, Фарьяб, Гильменд, Нимруз, Тахар, Кундуз, Бадахшан и Каписа.

В воскресенье движение "Талибан" объявило о захвате еще двух провинциальных центров на северо-западе Афганистана - городах Кундуз и Сари-Пуль - центров одноименных провинции. Официальные власти Афганистана не комментировали эти заявления.

Ранее представители талибов заявили о контроле над городом Зарандж - центром провинции Нимруз на юго-западе страны и городе Шеберган - центре провинции Джаузджан на северо-западе ИРА.

Захват Шебергана стал возможен благодаря предательству председателя провинциального совета Джаузджана Бабара Ишчи, сына Ахмада Ишчи - политического оппонента бывшего вице-президента, лидера партии Национальное исламское движение Афганистана (НИДА) Абдул Рашида Дустума. По имеющимся сведениями, Ишчи в обмен на сотрудничество с талибами был предложен высокий пост в их будущем правительстве.

"Моджахеды захватили уезд Ходжа Дуко в центре провинции Джаузджан после того, как к ним присоединился председатель совета провинции Джаузджана Бабар Ишчи, сын Ахмада Ишчи". - сообщил в твиттер пресс-секретарь талибов Забиулла Моджахид.

Талибы штурмовали Шеберган, который является малой родиной бывшего вице-президента, лидера партии Национальное исламское движение Афганистана (НИДА- объединяет тюркоязычное население страны) маршала Абдул Рашида Дустума с начала июня.

Дустум, который в июне-июле находился на лечении в Турции, вернулся на родину в начале августа. Его возвращение совпало по времени с началом наиболее активного нападения боевиков на город.

Накануне правительственным силам в Шебергане, которыми командует старший сын Дустума - Ёрмухаммад, удалось отразить очередной штурм талибов. Но несмотря на большие потери, талибы стянули в Джаузджан боевиков из соседних провинций и продолжают осаждать Шебераган. По последним данным, в субботу вечером они могли захватить значительную часть города.

В субботу вечером Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации в боях за Шеберган 200 боевиков.

"Этим вечером военно-воздушные силы нанесли удар по большому скоплению талибов, которые планировали совершить нападение на силы обороны и безопасности в районе Тепаи Тагишахр в Шебергане. Согласно первоначальным сообщениям, убито около 200 террористов, включая их лидера", - уточнили в пресс-центре.

Отмечается, что в результате нападения также было уничтожено более 100 мотоциклов, большое количество оружия и боеприпасов.

Заместитель начальника пресс-центра Министерства обороны Фавад Аман сообщил, что ВВС США вечером в субботу нанесли авиаудар по позициям талибов в городе Шеберган.

"Сегодня вечером в 18:30 в городе Шеберган, провинция Джаузджан, скопление талибов было обстреляно самолетом B-52. Террористы понесли тяжелые потери в результате авиаудара ВВС США", - сообщил Аман.

Накануне пресс-центр 217 корпуса афганской национальной армии сообщил, что силы безопасности при поддержке авиации нанесли удар по талибам в провинции Кундуз, в результате 47 талибов были убиты, еще 39 ранены.

В тоже время, накануне 209 корпус АНА сообщал о том, что в провинции Сари-Пуль силы обороны нанесли удар по талибам в селении Диване Ханех Асиадабад, в результате шесть талибов были убиты, еще 10 ранены.