Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0097 RUR   0.0232 GBR   2.3663 TRY   0.1993

Цена на нефть

05.08 $/bbl   WTI 69.09 0.94 Brent 71.29 0.91

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.08.2021 11:32

Афганский спецназ проводит операцию по освобождению города Кундуз от талибов

Подразделение специального назначения афганской национальной армии проводит операцию по зачистке города Кундуза - центра одноименной провинции на севере Афганистана, от боевиков движения "Талибан".

Командующий силами "коммандос" в провинции Кундуз Тадж Мухаммад выступил с видеообращением к населению города, в котором заверил, что в ближайшее время Кундуз будет очищен от талибов.

По его словам, спецназовцами уже зачищена центральная площадь города, штаб-квартира Национального радио и телевидения в центре Кундуза. Операция по зачистке города продолжается.

Ранее в воскресенье утром пресс-секретарь талибов Забиулла Моджахид заявил, что боевики движения захватили еще два провинциальных центра - города Кундуз и Сари-Пуль, которые являются столицами одноименных провинций в северном Афганистане.

По сообщению заместителя начальника пресс-центра Министерства обороны Фавада Амана, за прошедшие 24 часа в боестолкновениях с правительственными силами в Афганистане убиты 572 боевика движения "Талибан", еще 309 ранены.

Ожесточенные бои идут в провинциях Нангархар, Лагман, Газни, Пактия, Пактика, Кандагар, Урузган, Герат, Фарах, Джаузджан, Сари-Пуль, Фарьяб, Гильменд, Нимруз, Тахар, Кундуз, Бадахшан и Каписа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]