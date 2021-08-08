Афганский спецназ проводит операцию по освобождению города Кундуз от талибов

Подразделение специального назначения афганской национальной армии проводит операцию по зачистке города Кундуза - центра одноименной провинции на севере Афганистана, от боевиков движения "Талибан".
Командующий силами "коммандос" в провинции Кундуз Тадж Мухаммад выступил с видеообращением к населению города, в котором заверил, что в ближайшее время Кундуз будет очищен от талибов.
По его словам, спецназовцами уже зачищена центральная площадь города, штаб-квартира Национального радио и телевидения в центре Кундуза. Операция по зачистке города продолжается.
Ранее в воскресенье утром пресс-секретарь талибов Забиулла Моджахид заявил, что боевики движения захватили еще два провинциальных центра - города Кундуз и Сари-Пуль, которые являются столицами одноименных провинций в северном Афганистане.
По сообщению заместителя начальника пресс-центра Министерства обороны Фавада Амана, за прошедшие 24 часа в боестолкновениях с правительственными силами в Афганистане убиты 572 боевика движения "Талибан", еще 309 ранены.
Ожесточенные бои идут в провинциях Нангархар, Лагман, Газни, Пактия, Пактика, Кандагар, Урузган, Герат, Фарах, Джаузджан, Сари-Пуль, Фарьяб, Гильменд, Нимруз, Тахар, Кундуз, Бадахшан и Каписа.
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