Руководство Минобороны Азербайджана посетило строящиеся воинские части на освобожденных территориях

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили несколько строящихся воинских частей в Кельбаджарском и Лачинском районах страны, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Проверив ход строительных работ, глава Минобороны дал поручения по качественному и своевременному завершению строительных работ.