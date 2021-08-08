В России более 22,8 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 787 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 тыс. 866 случаев, умерли за сутки 787 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 22 тыс. 866 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 953 (8,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
За минувшие сутки от коронавируса умерли 787 пациентов, наибольшее количество скончавшихся в Москве - 63, в Санкт-Петербурге - 45, в Краснодарском и Пермском краях - 35. По выздоровлении были выписаны 15 тыс. 669 пациентов.
В российской столице в воскресенье, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 761 новый случай COVID-19, 3 тыс. 052 человека выздоровели.
В Санкт-Петербурге за сутки выявлены 1 тыс. 907 новых заболевших, в Московской области - 1 тыс. 527.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 447 тыс. 750 случаев коронавирусной инфекции, 164 тыс. 881 умерший и 5 млн 755 тыс. 507 выписанных.
По информации Роспотребнадзора, в России нарастающим итогом проведено более 169 млн тестов на COVID-19, из них 512 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 1 млн 257 тыс. 272 человека.
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