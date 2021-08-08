Действия талибов по насильственному установлению своего правления в афганских городах неприемлемы - посольство США в Афганистане

Посольство США в Афганистане осудило захват городов в отдельных районах страны боевиками движения "Талибан".
"Мы осуждаем новое жестокое наступление талибов на несколько афганских городов. Действия "Талибан" по насильственному навязыванию своего правления неприемлемы и противоречат заявлению движения о поддержке урегулирования путем переговоров", - говорится в распространенном в воскресенье дипломатическим представительством США в Афганистане заявлении.
"Мы осуждаем новое жестокое наступление талибов на афганские города. Это включает незаконный захват Заранджа, столицы афганской провинции Нимруз, нападение на Шеберган, столицу провинции Джаузджан в субботу и сегодня (в воскресенье), и продолжающиеся атаки по захвату Лашкаргоха в Гильменде и в других местах", - отмечается в документе.
Посольство США отмечает, что боевики "демонстрируют безрассудное пренебрежение к благополучию и правам гражданского населения и усугубляют гуманитарный кризис в этой стране".
Американские диппредставительство вновь призвало талибов согласиться на постоянное и всеобъемлющее прекращение огня и в полной мере участвовать в мирных переговорах, "чтобы положить конец страданиям афганского народа и проложить путь к всеобъемлющему политическому урегулированию, которое принесет пользу всем афганцам и гарантирует, что Афганистан больше не будет служить убежищем для террористов".
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