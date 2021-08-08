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Дальнее зарубежье 08.08.2021 12:29

Действия талибов по насильственному установлению своего правления в афганских городах неприемлемы - посольство США в Афганистане

Посольство США в Афганистане осудило захват городов в отдельных районах страны боевиками движения "Талибан".

"Мы осуждаем новое жестокое наступление талибов на несколько афганских городов. Действия "Талибан" по насильственному навязыванию своего правления неприемлемы и противоречат заявлению движения о поддержке урегулирования путем переговоров", - говорится в распространенном в воскресенье дипломатическим представительством США в Афганистане заявлении.

"Мы осуждаем новое жестокое наступление талибов на афганские города. Это включает незаконный захват Заранджа, столицы афганской провинции Нимруз, нападение на Шеберган, столицу провинции Джаузджан в субботу и сегодня (в воскресенье), и продолжающиеся атаки по захвату Лашкаргоха в Гильменде и в других местах", - отмечается в документе.

Посольство США отмечает, что боевики "демонстрируют безрассудное пренебрежение к благополучию и правам гражданского населения и усугубляют гуманитарный кризис в этой стране".

Американские диппредставительство вновь призвало талибов согласиться на постоянное и всеобъемлющее прекращение огня и в полной мере участвовать в мирных переговорах, "чтобы положить конец страданиям афганского народа и проложить путь к всеобъемлющему политическому урегулированию, которое принесет пользу всем афганцам и гарантирует, что Афганистан больше не будет служить убежищем для террористов".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]