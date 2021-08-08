Азербайджанские пожарные участвуют в тушении лесных пожаров в провинции Мугла на юго-западе Турции

Один вертолет, один самолет и 300 пожарных из Азербайджана участвуют в тушении пяти очагов лесных пожаров в провинции Мугла на юго-западе Турции, передает агентство Anadolu.

В тушении задействованы также два пожарных самолета из России, один самолет, два вертолета из Ирана и два самолета из Испании.

В целом к тушению лесных пожаров в Мугле привлечены 6 самолетов, 39 вертолетов, большое количество пожарных машин, водометов и иной техники, а также более тысячи пожарных.