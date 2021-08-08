ЕС призывает Лукашенко положить конец репрессиям против гражданского общества Беларуси - Боррель

Со времени выборов в Беларуси9 августа 2020 года народ этой страны постоянно и мужественно борется за уважение прав человека и основных свобод, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

В распространенном в воскресенье в Брюсселе заявлении главы дипломатии ЕС по случаю годовщины избрания президентом БеларусиАлександра Лукашенко эти выборы названы фальсифицированными.

"Режим Лукашенко расправился с собственным обществом, последовательно углубляя раскол с белорусским народом. Представители оппозиции и продемократических сил, как и тысячи граждан из всех слоев общества, либо погибли при невыясненных обстоятельствах, либо были задержаны, либо были вынуждены покинуть страну и жить в изгнании", - говорится в документе.

В нем отмечается, что народ Беларусимирно протестовал при игнорировании режимом Лукашенко верховенства права, международных обязательств страны, в том числе в области прав человека.

"Режим Лукашенко начал хорошо организованную кампанию репрессий и запугивания против гражданского общества и правозащитников, а также систематическое уничтожение неправительственных организаций и независимых СМИ с конечной целью заглушить все оставшиеся независимые голоса и ликвидировать гражданское пространство в Беларуси", - продолжил Боррель.

"Произвольные и необоснованные задержания, несправедливые преследования, включая отказ в праве на справедливое судебное разбирательство, и сотни задокументированных случаев пыток по-прежнему имеют место в обстановке безнаказанности. Принудительной и незаконной посадкой рейса 4978 Ryanair в Минске 23 мая и использованием беззащитных мигрантов в политических целях режим еще больше бросил вызов международным нормам", - сказано в заявлении.

По словам Борреля, польская община в Беларуситакже стала мишенью этой политики.

"Вместе с партнерами-единомышленниками ЕС открыто и единодушно призывает режим Лукашенко положить конец его репрессивным действиям. В соответствии со своим поступательным подходом ЕС готов рассмотреть дальнейшие меры в свете вопиющего игнорирования режимом международных обязательств. Единственный способ положить конец политическому кризису - это всесторонний национальный диалог", - заявил глава европейской дипломатии.

Он указал на то, что отмена санкций ЕС будет возможна только тогда, когда власти Беларусистанут полностью придерживаться принципов демократии и верховенства права, уважать обязательства в области прав человека и прекратят все репрессии. Режим, говорится в заявлении, должен "освободить и безоговорочно реабилитировать более 600 политических заключенных и принять участие в серьезном, заслуживающем доверия и инклюзивном политическом процессе, результатом которого станут свободные и справедливые выборы под наблюдением БДИПЧ/ОБСЕ".

Боррель заверил, что как только Беларусьвступит на путь демократических преобразований, ЕС обязуется помочь ей стабилизировать экономику, реформировать институты, чтобы сделать их более устойчивыми и демократичными, создать новые рабочие места и повысить уровень жизни людей, в том числе посредством комплексного плана экономической поддержки до 3 млрд евро.

Глава дипломатии ЕС подтвердил единство Евросоюза в дальнейшей поддержке народа Беларуси, "в том числе путем оказания экстренной помощи жертвам угнетения, а также независимым СМИ и гуманитарной помощи гражданскому населению".

Евросоюз также продолжит поддерживать международные инициативы по привлечению всех виновных к ответственности, в частности, через Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и Международную платформу для Белоруссии.

"ЕС будет продолжать поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь. Голоса и воля народа Беларусине будут подавлены", - заявил глава европейской дипломатии.