ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на границе с Нахчываном – Минобороны

8 августа с 13:00 вооруженные силы Армении с позиций, расположенных в населенном пункте Араздеян в Ведийском районе, периодически подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.
Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.
"Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - отмечается в пресс-релизе оборонного ведомства.
А.Салаева
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