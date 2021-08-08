Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции в связи с гибелью людей в результате автокатастрофы в Балыкесире

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования Турции в связи с гибелью людей в результате автомобильной аварии на северо-западе Турции.

"Глубоко опечален известием о трагической автокатастрофе в городе Балыкесир. Выражаем соболезнования родным и близким 14 человек, погибшим в аварии, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал Байрамов в своем Twitter.

А.Салаева