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Дальнее зарубежье 08.08.2021 15:43

Глава дипломатии ЕС осудил нападение на судно Mercer Street, в котором обвинил Иран

Евросоюз самым решительным образом осуждает нападение, совершенное 29 июля на торговое судно Mercer Street у берегов Омана, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Все имеющиеся свидетельства ясно указывают на Иран", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

"Нет никаких оправданий этому нападению, в результате которого погибли гражданин Румынии и гражданин Великобритании. Мы выражаем соболезнования их семьям и друзьям и нашу полную солидарность с пострадавшим государством-членом", - отметил Боррель.

По его словам, "такие безрассудные и односторонние действия, противоречащие международному праву и угрожающие международному миру, неприемлемы, и их необходимо прекратить".

Боррель призвал все стороны играть конструктивную роль в укреплении региональной стабильности и мира.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что свобода судоходства должна быть гарантирована в соответствии с международным правом. Он сообщил, что ЕС продолжит "интенсивные дипломатические усилия по продвижению соответствующих и эффективных диалога и решений".

Ранее сообщалось, что японский танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению на севере Индийского океана. В результате погибли два члена экипажа.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что именно Иран несет ответственность за нападение в Индийском океане на танкер Mercer Street, и израильская разведка имеет доказательства этого.

Власти Ирана отвергли причастность к атаке на танкер Mercer Street в Индийском океане.

Иранский телеканал Al Alam TV со ссылкой на неназванные источники утверждал, что атака на судно была совершена в ответ на предполагаемое нападение Израиля на военный аэропорт "Аль-Дабаа" в Сирии. Источник сообщил, что в результате израильского авиаудара в ночь на 22 июля, нанесенного по району Аль-Кусайр на западе сирийской провинции Хомс, погибли двое "бойцов сопротивления", а также уничтожены склады оружия и боеприпасов движения "Хезболла".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]