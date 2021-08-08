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Здравоохранение 08.08.2021 16:48

В Иране зафиксировали рекордную смертность от последствий COVID-19

В Иране за последние 24 часа зафиксировали более 500 летальных исходов среди людей с COVID-19: это самый высокий за всю пандемию показатель для этой страны, сообщает агентство ИРНА со ссылкой на иранский Минздрав.

В министерстве указали, что 542 инфицированных пациента скончались за минувшие сутки. Согласно данным статистического сайта Worldometer, предыдущий максимальный показатель суточной смертности фиксировали в ноябре 2020 года: тогда он составил 483 случая. Таким образом, в Иране общее число скончавшихся вследствие заражения COVID-19 превысило отметку в 94 тыс.

Кроме того, в стране за сутки выявили 39 619 новых случаев коронавируса, из них 4,1 тыс. пациентов госпитализированы. Всего в Иране за время пандемии COVID-19 диагностировали свыше 4,1 млн заражений. В настоящее время около 6,4 тыс. заболевших находятся в тяжелом состоянии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]