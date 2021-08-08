В Иране зафиксировали рекордную смертность от последствий COVID-19

В Иране за последние 24 часа зафиксировали более 500 летальных исходов среди людей с COVID-19: это самый высокий за всю пандемию показатель для этой страны, сообщает агентство ИРНА со ссылкой на иранский Минздрав.
В министерстве указали, что 542 инфицированных пациента скончались за минувшие сутки. Согласно данным статистического сайта Worldometer, предыдущий максимальный показатель суточной смертности фиксировали в ноябре 2020 года: тогда он составил 483 случая. Таким образом, в Иране общее число скончавшихся вследствие заражения COVID-19 превысило отметку в 94 тыс.
Кроме того, в стране за сутки выявили 39 619 новых случаев коронавируса, из них 4,1 тыс. пациентов госпитализированы. Всего в Иране за время пандемии COVID-19 диагностировали свыше 4,1 млн заражений. В настоящее время около 6,4 тыс. заболевших находятся в тяжелом состоянии.
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