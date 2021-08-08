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Регион 08.08.2021 18:20

В ДТП в Армении погиб российский контрактник, еще четверо ранены

Российское командование в Армении участвует в проверке в связи с гибелью в дорожно-транспортном происшествии военнослужащего военной базы РФ и ранения его четверых сослуживцев.

"По факту ДТП командованием воинской части совместно с правоохранительными органами проводится проверка", - сообщила пресс-служба Южного военного округа в воскресенье.

По ее данным, 8 августа около 7:00 на трассе Гюмри - Ереван в районе населенного пункта Талин произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащих российской военной базы в Армении.

"По предварительным данным, управляя личным автомобилем, военнослужащий контрактной службы не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет", - говорится в сообщении ЮВО.

"В результате дорожно-транспортного происшествия один военнослужащий-контрактник от полученных травм скончался на месте. Четверых военнослужащих контрактной службы, находящихся в автомобиле во время ДТП, с травмами средней степени тяжести оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь", - сообщил Южный военный округ.

В Армении действует 102-я российская военная база.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]