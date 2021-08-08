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Здравоохранение 08.08.2021 18:50

Грузинский премьер привился американской вакциной от коронавируса, его супруга - китайской

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в воскресенье в Тбилисской инфекционной больнице привился от коронавирусной инфекции американской вакциной Pfizer.

"Я привился только сегодня, так как четыре месяца назад перенес в легкой форме COVID-19. Хочу обратиться к нашему населению с просьбой обязательно вакцинироваться. Это единственный выход остановить эпидемию и сохранить наши жизни", - сказал журналистам Гарибашвили.

По его словам, в настоящее время в Грузии в наличии имеются три миллиона доз различных вакцин от коронавируса.

"Жесткими ограничениями мы не сможем победить эпидемию, добиться желаемого результата мы сможем только через вакцинацию населения", - сказал Гарибашвили.

Он сообщил, что в понедельник состоится заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, на котором будут даны населению определенные рекомендации медиков.

Отвечая на вопрос, почему премьер-министр привился вакциной Pfizer, он сказал, что его супруга привилась китайской вакциной.

"Мы с супругой соревнуемся, у кого после вакцинации будет сильнее иммунитет", - сказал Гарибашвили.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]