Грузинский премьер привился американской вакциной от коронавируса, его супруга - китайской

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в воскресенье в Тбилисской инфекционной больнице привился от коронавирусной инфекции американской вакциной Pfizer.
"Я привился только сегодня, так как четыре месяца назад перенес в легкой форме COVID-19. Хочу обратиться к нашему населению с просьбой обязательно вакцинироваться. Это единственный выход остановить эпидемию и сохранить наши жизни", - сказал журналистам Гарибашвили.
По его словам, в настоящее время в Грузии в наличии имеются три миллиона доз различных вакцин от коронавируса.
"Жесткими ограничениями мы не сможем победить эпидемию, добиться желаемого результата мы сможем только через вакцинацию населения", - сказал Гарибашвили.
Он сообщил, что в понедельник состоится заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, на котором будут даны населению определенные рекомендации медиков.
Отвечая на вопрос, почему премьер-министр привился вакциной Pfizer, он сказал, что его супруга привилась китайской вакциной.
"Мы с супругой соревнуемся, у кого после вакцинации будет сильнее иммунитет", - сказал Гарибашвили.
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