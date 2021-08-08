Госпогранкомитет Беларуси обвиняет литовских пограничников в неоказании медицинской помощи беженцам

Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларусиобвиняет литовских пограничников в неоказании медицинской помощи беженцам.
"Сегодня утром на участке пограничного поста "Клевица" Сморгонской пограничной группы белорусскими пограничниками выявлена группа из девяти иностранцев, которую литовская сторона доставила к границе и пытается насильно выдворить. Пограничной службой Беларуси нарушение границы не допущено", - говорится в сообщении в телеграм-канале ГПК в воскресенье.
В сообщении сказано, что "одной из женщин-беженок стало плохо непосредственно на линии литовско-белорусской границы, в результате чего она потеряла сознание".
"Пограничный наряд вызвал скорую и оказал первую помощь на месте. Иностранка доставлена в Ошмянскую больницу для проведения медицинского осмотра", - рассказали в Госпогранкомитете.
Как подчеркнуто в сообщении ГПК, "это уже не первый случай, когда принудительно выдворяемые литовскими силовиками беженцы нуждаются в медицинской помощи".
Ранее в погранкомитете сообщили, что в среду утром на границе Беларусии Литвы вблизи пункта пропуска Бенякони был обнаружен гражданин Ирака. Как заявили в ГПК, он был еще жив, белорусские пограничники пытались оказать ему первую помощь, но молодой человек скончался. Дело расследует Следственный комитет, ситуация под контролем президента Беларуси.
Кроме того, в ГПК сообщили в среду, что в группе принудительно высланных из Литвы иракцев были люди со следами "укусов служебных собак".
Пограничники Литвы отвергают информацию о превышении полномочий на границе с Беларусью.
3 августа пограничники Литвы начали отправлять нелегальных мигрантов обратно в Беларусь. Соответствующие полномочия им были даны министром внутренних дел.
В Литву через границу с Беларусьюв этом году попали 4 тыс. 90 мигрантов, преимущественно из Ирака, сообщило BNS. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции "гибридной агрессией белорусского режима".
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