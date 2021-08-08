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Регион 08.08.2021 19:56

Вице-президентом Ирана стал находящийся под санкциями США Мохаммад Мохбер

Президент Ирана Ибрахим Раиси, инаугурация которого состоялась на этой неделе, в воскресенье назначил первым вице-президентом Мохаммада Мохбера, сообщает иранское агентство "Мехр".

Кроме того, руководителем администрации президента стал Голям Хосейн Исмаили.

Западные СМИ отмечают, что до этого назначения Мохбер руководил фондом Setad. Как сам Мохбер, так и фонд находятся с 2019 года под санкциями Минфина США. В Вашингтоне в тот период следовали политике оказания максимального давления на Тегеран. Фонд же, по данным Вашингтона, "имел долю в почти всех секторах иранской экономики, в частности, в таких сферах, как энергетика, телекоммуникации, финансы".

Исмаили находится под санкциями ЕС: в Брюсселе его считают ответственным за нарушения прав человека при руководстве иранскими тюрьмами.

Ожидается, что в ближайшие дни Раиси передаст в парламент состав своего правительства.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]