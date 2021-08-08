Лидеры двух этнических партий Афганистана обсудили сотрудничество в борьбе с талибами

Лидеры двух этнических партий Афганистана - председатель Национального исламского движения Афганистана (объединяет тюркоязычное население страны) Абдул-Рашид Дустум и лидер Партии исламского единства Афганистана (объединяет шиитов - хазара) Мухаммад Карим Халили в воскресенье провели переговоры в Кабуле, сообщает, близкое к НИДА интернет-издание Batur TV.

Встреча прошла в резиденции Дустума в афганской столице.

"Основная цель встречи заключалась в том, чтобы подчеркнуть необходимость координации между лидерами в поддержке сил безопасности и обороны, в том числе сил народного восстания против врагов народа", - сообщило издание.

Отмечается, что во время встречи маршал Дустум и Халили, говоря об участившихся разрушительных атаках боевиков движения "Талибан" по всему Афганистану, особенно на севере и северо-востоке, заявили, что "единство политических лидеров в такой критический момент может победить враждебные силы противника и сорвать их планы".