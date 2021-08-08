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Дальнее зарубежье 08.08.2021 20:27

Маршал Дустум обсудил с министром обороны Афганистана план противодействия талибам на севере страны

Ситуация в Афганистане в северных и северо-восточных провинциях Афганистана обсуждалась в воскресенье вечером в Кабуле на встрече бывшего вице-президента, лидера Национального исламского движения Афганистана (НИДА) маршала Абдул-Рашида Дустума с министром обороны страны Бисмиллой Мухаммади, сообщила пресс-служба лидера НИДА.

"На встрече подчеркивалась необходимость принятия серьезных мер по возвращению утраченных территорий и предотвращению падения других провинций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что маршал и министр национальной обороны подтвердили необходимость создания мобильного полевого штаба на севере страны, "чтобы укрепить силы безопасности и силы народного восстания, а также вернуть утраченные районы и предотвратить дальнейший захват территорий".

План был предложен два дня назад Дустумом президенту Афганистана Мухаммаду Ашрафу Гани.

В субботу и воскресение талибы заявили о захвате четырех провинциальных центров на севере Афганистана, в том числе малой родины Дустума - города Шебергана в провинции Джаузджан. Талибы также овладели городами Сари-Пуль - центр провинции Сари-Пуль, Кундуз - центр одноименной провинции и Талукан - центр провинции Тахар.

Захват Шебергана стал возможен благодаря предательству председателя провинциального совета Джаузджана Бабара Ишчи, сына Ахмада Ишчи - политического оппонента Дустума. По имеющимся сведениями, Ишчи в обмен на сотрудничество с талибами был предложен высокий пост в их будущем правительстве.

"Моджахеды захватили уезд Ходжа Дуко в центре провинции Джаузджан после того, как к ним присоединился председатель совета провинции Джаузджана Бабар Ишчи, сын Ахмада Ишчи". - сообщил в Twitterпресс-секретарь талибов Забиулла Моджахид.

Талибы штурмовали Шеберган с начала июня. Сам Дустум в июне-июле находился на лечении в Турции, он вернулся на родину в начале августа. Его возвращение совпало по времени с началом активизации боевых действий

Накануне правительственным силам в Шебергане, которыми командует старший сын Дустума - Ёрмухаммад, удалось отразить очередной штурм талибов. Но, несмотря на большие потери, талибы стянули в Джаузджан боевиков из соседних провинций и продолжают осаждать Шебераган. По последним данным, в субботу и воскресенье они смогли овладеть значительной частью города.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]