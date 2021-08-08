В Азербайджане снижение новых случаев COVID-19, за сутки скончались семь человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 220 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 351,825 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 289 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались семь человек. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 тыс. 63 человека.

От COVID-19 вылечились 335,025 тыс. человек (+358 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 11 тыс. 737 человек.

За сутки медики провели тестов 9 тыс. 578 тестов на коронавирус против 12 тыс. 625 накануне.

Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 116,768 тыс. тестов на COVID-19.

А.Салаева