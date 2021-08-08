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Здравоохранение 08.08.2021 20:33

В Азербайджане снижение новых случаев COVID-19, за сутки скончались семь человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 220 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 351,825 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 289 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались семь человек. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 тыс. 63 человека.

От COVID-19 вылечились 335,025 тыс. человек (+358 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 11 тыс. 737 человек.

За сутки медики провели тестов 9 тыс. 578 тестов на коронавирус против 12 тыс. 625 накануне.

Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 116,768 тыс. тестов на COVID-19.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]