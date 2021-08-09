Зеленский и Байден обсудят политическое, экономическое сотрудничество и вопросы безопасности - МИД Украины

Во время встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, которая состоится в Вашингтоне 30 августа, будут обсуждаться три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Будет три блока вопросов. Первый - это политический. У нас с США с 2008 года действует стратегическое партнерство. Но, безусловно, за это время все изменилось. И это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень", - рассказал Кулеба в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" в воскресенье вечером.
По словам министра, во втором блоке будут обсуждаться вопросы Донбасса и Крыма. "Куда и как будем двигаться. Мы обсуждали несколько очень конкретных идей, пока не могу ими поделиться", - отметил глава внешнеполитического ведомства Украины.
"Третий - экономика. Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики... готовим к визиту конкретные проекты с названиями, цифрами, сроками реализации, которые передам на рассмотрение американской стороны", - сказал Кулеба.
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