Считаные недели остаются до завершения строительства газопровода "Северный поток 2" (СП-2), при этом договоренность США и Германии никак не повлияет на темпы работ, сообщил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.
"Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения СП-2. Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считаные недели", - сказал Нечаев в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".
Он также отметил, что "США и ФРГ не заключали соглашение по СП-2".
"Речь идет о совместном заявлении, которое не является юридически обязывающим документом для подписавших его сторон. Для России, не участвовавшей в его подготовке, никаких конкретных обязательств оно тем более не несет", - уточнил посол.
Как сообщал "Интерфакс", в июле США и ФРГ заявили о достижении договоренностей по теме "Северного потока 2". В частности, Берлин обязуется принимать меры в случае, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие государства.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении - Минобороны Азербайджана
ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на границе с Нахчываном – Минобороны
Руководство Минобороны Азербайджана посетило строящиеся воинские части на освобожденных территориях
Побочные эффекты после третьей дозы вакцины от COVID-19 Pfizer идентичны эффектам после второй
Число заражений COVID-19 в мире превысило 202,7 млн - университет Хопкинса
В Азербайджане снижение новых случаев COVID-19, за сутки скончались семь человек
ГААД получит 2,2 млн манатов на строительство автодороги в Агстафинском районе
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
Генсек ОДКБ и врио главы МИД Армении обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе
В России выявлено 22,16 тыс. новых случаев COVID-19, 769 умерших - оперштаб
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Kредиты без комиссии и со скидкой 2% на дни рождения
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по продлению лицензий на ПО «Rapid7 Insight VM»
Лица AccessBank: Бахтияр Бахтияров, руководитель Наримановского филиала банка: «Люди становятся более продуктивными и творческими, когда они занимаются любимым делом.»
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог