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ТЭК 09.08.2021 10:30

Строительство "Северного потока 2" завершится через считаные недели - посол РФ в ФРГ

Считаные недели остаются до завершения строительства газопровода "Северный поток 2" (СП-2), при этом договоренность США и Германии никак не повлияет на темпы работ, сообщил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

"Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения СП-2. Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считаные недели", - сказал Нечаев в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

Он также отметил, что "США и ФРГ не заключали соглашение по СП-2".

"Речь идет о совместном заявлении, которое не является юридически обязывающим документом для подписавших его сторон. Для России, не участвовавшей в его подготовке, никаких конкретных обязательств оно тем более не несет", - уточнил посол.

Как сообщал "Интерфакс", в июле США и ФРГ заявили о достижении договоренностей по теме "Северного потока 2". В частности, Берлин обязуется принимать меры в случае, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие государства.

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Тэги: РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, СЕВПОТОК, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]