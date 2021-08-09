Считаные недели остаются до завершения строительства газопровода "Северный поток 2" (СП-2), при этом договоренность США и Германии никак не повлияет на темпы работ, сообщил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

"Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения СП-2. Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считаные недели", - сказал Нечаев в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

Он также отметил, что "США и ФРГ не заключали соглашение по СП-2".

"Речь идет о совместном заявлении, которое не является юридически обязывающим документом для подписавших его сторон. Для России, не участвовавшей в его подготовке, никаких конкретных обязательств оно тем более не несет", - уточнил посол.

Как сообщал "Интерфакс", в июле США и ФРГ заявили о достижении договоренностей по теме "Северного потока 2". В частности, Берлин обязуется принимать меры в случае, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие государства.