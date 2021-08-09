ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении - Минобороны Азербайджана

Армянские военнослужащие вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Нахчыванской автономной республики, заявляет пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"9 августа с 00:10 до 00:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской автономной республики", - отмечается в сообщении.

Согласно информации, погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет. Ответным огнем противник был подавлен. Оперативная обстановка находится под контролем подразделений ВС Азербайджана.

Х.Насирзаде