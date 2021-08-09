ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении - Минобороны Азербайджана

Армянские военнослужащие вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Нахчыванской автономной республики, заявляет пресс-служба Минобороны Азербайджана.
"9 августа с 00:10 до 00:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской автономной республики", - отмечается в сообщении.
Согласно информации, погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет. Ответным огнем противник был подавлен. Оперативная обстановка находится под контролем подразделений ВС Азербайджана.
Х.Насирзаде
Подрядчики по проектам BP в Азербайджане в I полугодии увеличили объем выполненных заказов на 16%
Валютные резервы Китая в июле выросли до $3,236 трлн, выше прогноза
Объемы китайского экспорта и импорта выросли в июле, но темпы повышения замедлились
Побочные эффекты после третьей дозы вакцины от COVID-19 Pfizer идентичны эффектам после второй
Число заражений COVID-19 в мире превысило 202,7 млн - университет Хопкинса
В Азербайджане снижение новых случаев COVID-19, за сутки скончались семь человек
ГААД получит 2,2 млн манатов на строительство автодороги в Агстафинском районе
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
Генсек ОДКБ и врио главы МИД Армении обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе
В России выявлено 22,16 тыс. новых случаев COVID-19, 769 умерших - оперштаб
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Kредиты без комиссии и со скидкой 2% на дни рождения
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по продлению лицензий на ПО «Rapid7 Insight VM»
Лица AccessBank: Бахтияр Бахтияров, руководитель Наримановского филиала банка: «Люди становятся более продуктивными и творческими, когда они занимаются любимым делом.»
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог