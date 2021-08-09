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Оборона 09.08.2021 10:43

ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении - Минобороны Азербайджана

Армянские военнослужащие вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Нахчыванской автономной республики, заявляет пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"9 августа с 00:10 до 00:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской автономной республики", - отмечается в сообщении.

Согласно информации, погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет. Ответным огнем противник был подавлен. Оперативная обстановка находится под контролем подразделений ВС Азербайджана.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]