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Дальнее зарубежье 09.08.2021 11:48

Мэр Нагасаки призвал Японию, США и Россию прикладывать больше усилий для ликвидации ядерного оружия

В 76-ю годовщину атомной бомбардировки Нагасаки мэр города Томихиса Тауэ призвал Японию, США и Россию прикладывать больше усилий для ликвидации ядерного оружия, сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP).

"Пожалуйста, сосредоточьтесь на создании "пространства, свободного от ядерного оружия" в северо-восточной Азии, которое даст нам "неядерный зонтик" вместо "ядерного зонтика" и станет шагом в сторону мира без ядерного оружия", - сказал мэр Томихиса Тауэ во время своей речи в Парке Мира в Нагасаки в понедельник.

Мэр отметил, что США и Россия, которые на данный момент обладают самыми большими запасами ядерного оружия, должны делать больше для разоружения.

Он также призвал японское правительство как можно скорее подписать и ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия 2017 года, который вступил в силу в январе этого года.

В результате атомной бомбардировки Нагасаки 9 августа 1945 года погибли 74 тыс. человек. В городе ежегодно проводятся церемонии в память о жертвах этого события.

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Тэги: ЯПОНИЯ, НАГАСАКИ, МЭР, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]