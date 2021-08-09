Мэр Нагасаки призвал Японию, США и Россию прикладывать больше усилий для ликвидации ядерного оружия

В 76-ю годовщину атомной бомбардировки Нагасаки мэр города Томихиса Тауэ призвал Японию, США и Россию прикладывать больше усилий для ликвидации ядерного оружия, сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP).

"Пожалуйста, сосредоточьтесь на создании "пространства, свободного от ядерного оружия" в северо-восточной Азии, которое даст нам "неядерный зонтик" вместо "ядерного зонтика" и станет шагом в сторону мира без ядерного оружия", - сказал мэр Томихиса Тауэ во время своей речи в Парке Мира в Нагасаки в понедельник.

Мэр отметил, что США и Россия, которые на данный момент обладают самыми большими запасами ядерного оружия, должны делать больше для разоружения.

Он также призвал японское правительство как можно скорее подписать и ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия 2017 года, который вступил в силу в январе этого года.

В результате атомной бомбардировки Нагасаки 9 августа 1945 года погибли 74 тыс. человек. В городе ежегодно проводятся церемонии в память о жертвах этого события.