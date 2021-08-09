Подрядчики по проектам BP в Азербайджане в I полугодии увеличили объем выполненных заказов на 16%

Подрядные компании по проектам BP в Азербайджане в I-ом полугодии 2021 года выполнили заказы на $942,4 млн, что на 15,9% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе компании BP-Azerbaijan.
Из указанной суммы на $532,8 млн заказы выполнили 14 совместных предприятий, на $20,4 млн - 20 государственных предприятий, на $186,9 млн - 182 малых и средних предприятий, на сумму $202,3 млн - иностранные компании, работающие по проектам BP в Азербайджане.
Инвестиции в реализацию социальных проектов BP и ее партнерами в Азербайджане в январе-июне 2021 года суммарно составили $901тыс.
Как сообщалось, BP в Азербайджане является участником проектов разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, месторождения Шах-Дениз, акционером трубопроводных проектов Баку-Тбилиси-Джейхан и Южно-Кавказская трубопроводная магистраль, акционером проектов по разведке и разработке мелководья Абшеронского архипелага, блока D-230 и структуры Шафаг-Асиман в азербайджанском секторе Каспия.
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