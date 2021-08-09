Goldman снизил прогнозы роста ВВП Китая на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом

Эксперты Goldman Sachs Group Inc. ухудшили прогнозы роста экономики Китая на фоне мер для сдерживания быстрого распространения коронавируса в стране, которые приводят к ограничению расходов.
Экономисты понизили прогноз роста ВВП КНР в третьем квартале до 2,3% с 5,8% относительно предыдущего квартала, а также годовой прогноз - до 8,3% с 8,6%, следует из доклада Goldman.
Согласно прогнозу, власти страны возьмут ситуацию с ростом числа заражений под контроль примерно через месяц.
Ранее эксперты Nomura Holdings Inc. также ухудшили прогноз роста китайской экономики. В то же время прогноз роста экономики Китая в четвертом квартале был существенно улучшен - до 8,5% с ранее ожидавшихся 5,8% относительно предыдущего квартала. Эксперты ожидают восстановления темпов роста экономики после снятия ограничений, а также на фоне стимулирующих мер в рамках денежно-кредитной и бюджетной политики, в том числе более быстрого выпуска гособлигаций и очередного снижения нормы обязательных резервов (RRR) для банков.
Тем временем государственное китайское издание Financial News сообщило в понедельник, что рост ВВП страны может замедлиться до 6,3% и 5% в годовом выражении в третьем и четвертом кварталах соответственно на фоне снижения экспорта и темпов инвестиций в недвижимость.
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