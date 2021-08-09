Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9989 RUR   0.0231 GBR   2.3578 TRY   0.197

Цена на нефть

06.08 $/bbl   WTI 68.28 -0.81 Brent 70.70 -0.59

Погода в Баку

  ночь день

Регион 09.08.2021 11:36

Азербайджанские военные моряки примут участие в конкурсе "Кубок моря" в Иране - Минобороны

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов в понедельник посетил части Военно-морских сил (ВМС) для проверки готовности азербайджанской команды к участию в конкурсе "Кубок моря", организуемом в рамках "Международных армейских игр-2021".

"Глава оборонного ведомства был проинформирован о то, что в конкурсе, который пройдет 22 августа в иранском городе Энзели, примут участие 66 человек личного состава ВМС Азербайджана, а также сторожевые корабли G-122 и G-124", - сообщает Минобороны.

По данным ведомства, Гасанов проверил комплектацию и снабжение личного состава, а также уровень готовности кораблей и личного состава.

"Кроме того, министру был представлен капитально отремонтированный сторожевой корабль G-121. Отмечалось, что судно способно успешно выполнять задачи по поражению объектов противника на море, защите нефте- и газопроводов и защите энергетической инфраструктуры от диверсионных групп", - отмечает оборонное ведомство.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВМС, УЧЕНИЯ, МИНИСТР


Похожие новости


В Черном море началась активная фаза многонациональных противоминных учений "Дайв-2021" США начали крупнейшие со времен холодной войны глобальные военно-морские учения ВМС Азербайджана отрабатывают защиту энергетической инфраструктуры в оперативной зоне Каспия ВМС Азербайджана на учениях оттачивают навыки защиты энергетической инфраструктуры на Каспии Тегеран и Москва планируют провести учения на Каспии - иранский военачальник ВМС Азербайджана проводят командно-штабные учения

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]