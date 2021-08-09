Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов в понедельник посетил части Военно-морских сил (ВМС) для проверки готовности азербайджанской команды к участию в конкурсе "Кубок моря", организуемом в рамках "Международных армейских игр-2021".

"Глава оборонного ведомства был проинформирован о то, что в конкурсе, который пройдет 22 августа в иранском городе Энзели, примут участие 66 человек личного состава ВМС Азербайджана, а также сторожевые корабли G-122 и G-124", - сообщает Минобороны.

По данным ведомства, Гасанов проверил комплектацию и снабжение личного состава, а также уровень готовности кораблей и личного состава.

"Кроме того, министру был представлен капитально отремонтированный сторожевой корабль G-121. Отмечалось, что судно способно успешно выполнять задачи по поражению объектов противника на море, защите нефте- и газопроводов и защите энергетической инфраструктуры от диверсионных групп", - отмечает оборонное ведомство.

Э.Шафиев