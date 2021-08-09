В России выявлено 22,16 тыс. новых случаев COVID-19, 769 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22,16 тыс. случаев, умерли за сутки 769 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 22 160 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 914 (8,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
За минувшие сутки от коронавируса скончались 769 пациентов, наибольшее число скончавшихся в Москве - 59, в Санкт-Петербурге - 40, в Пермском крае умерли 38 человек. По выздоровлению в РФ выписаны 14 тыс. 474 человека.
В Москве, по данным оперштаба, выявлено 2 тыс. 150 новых случаев COVID-19 за сутки, это наибольший показатель по РФ, выписаны по выздоровлению в столице 2 тыс. 618 человека. В Санкт-Петербурге за сутки выявлено 1 тыс. 895 новых заболевших, в Московской области - 1 тыс. 487.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 469 тыс. 910 случаев коронавирусной инфекции, 165 тыс. 650 умерших и 5 млн 769 тыс. 981 выписанных. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших), по данным оперштаба, на текущий момент составляет 534 тыс. 279.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении - Минобороны Азербайджана
ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на границе с Нахчываном – Минобороны
Руководство Минобороны Азербайджана посетило строящиеся воинские части на освобожденных территориях
Подрядчики по проектам BP в Азербайджане в I полугодии увеличили объем выполненных заказов на 16%
Валютные резервы Китая в июле выросли до $3,236 трлн, выше прогноза
Объемы китайского экспорта и импорта выросли в июле, но темпы повышения замедлились
Побочные эффекты после третьей дозы вакцины от COVID-19 Pfizer идентичны эффектам после второй
Число заражений COVID-19 в мире превысило 202,7 млн - университет Хопкинса
В Азербайджане снижение новых случаев COVID-19, за сутки скончались семь человек
ГААД получит 2,2 млн манатов на строительство автодороги в Агстафинском районе
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Kредиты без комиссии и со скидкой 2% на дни рождения
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по продлению лицензий на ПО «Rapid7 Insight VM»
Лица AccessBank: Бахтияр Бахтияров, руководитель Наримановского филиала банка: «Люди становятся более продуктивными и творческими, когда они занимаются любимым делом.»
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог