В России выявлено 22,16 тыс. новых случаев COVID-19, 769 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22,16 тыс. случаев, умерли за сутки 769 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 22 160 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 914 (8,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 769 пациентов, наибольшее число скончавшихся в Москве - 59, в Санкт-Петербурге - 40, в Пермском крае умерли 38 человек. По выздоровлению в РФ выписаны 14 тыс. 474 человека.

В Москве, по данным оперштаба, выявлено 2 тыс. 150 новых случаев COVID-19 за сутки, это наибольший показатель по РФ, выписаны по выздоровлению в столице 2 тыс. 618 человека. В Санкт-Петербурге за сутки выявлено 1 тыс. 895 новых заболевших, в Московской области - 1 тыс. 487.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 469 тыс. 910 случаев коронавирусной инфекции, 165 тыс. 650 умерших и 5 млн 769 тыс. 981 выписанных. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших), по данным оперштаба, на текущий момент составляет 534 тыс. 279.