Генсек ОДКБ и врио главы МИД Армении обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе

Обстановку на границах Армении и Азербайджана, карабахское урегулирование обсудили на встрече в Ереване в понедельник генсек ОДКБ Станислав Зась и исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Армен Григорян.

На встрече Григорян и Зась обсудили карабахское урегулирование, подчеркнули необходимость всеобъемлющего и долгосрочного решения вопроса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ", -сообщает МИД Армении.

В МИД сообщили также, что на встрече были обсуждены вопросы, связанные с предстоящим председательством Армении в ОДКБ.