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Регион 09.08.2021 13:02

Генсек ОДКБ и врио главы МИД Армении обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе

Обстановку на границах Армении и Азербайджана, карабахское урегулирование обсудили на встрече в Ереване в понедельник генсек ОДКБ Станислав Зась и исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Армен Григорян.

На встрече Григорян и Зась обсудили карабахское урегулирование, подчеркнули необходимость всеобъемлющего и долгосрочного решения вопроса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ", -сообщает МИД Армении.

В МИД сообщили также, что на встрече были обсуждены вопросы, связанные с предстоящим председательством Армении в ОДКБ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОДКБ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]